Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Συναντήθηκαν μετά την κατάθεση του διαζυγίου – Η κοινή βόλτα με τα παιδιά τους και τα κλάματα

Γνωστή έγινε πριν από λίγο καιρό η είδηση πως η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ πήραν την απόφαση να χωρίσουν ύστερα από δύο χρόνια γάμου. Μάλιστα στις 20 Αυγούστου η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ενώ ως επίσημη ημερομηνία χωρισμού τους αναφέρεται η 26η Απριλίου.

Πάντως, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθησαν μαζί για πρώτη φορά μετά την υποβολή αίτησης του διαζυγίου τους, στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια το Σάββατο (14/9).

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οποία δημοσίευσε και φωτογραφικό υλικό από την συνάντησή τους, οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ είχαν μαζί τόσο τα τρία παιδιά του Μπεν Άφλεκ από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ, όσο και τα δίδυμα παιδιά της Τζένιφερ Λόπεζ, από τον γάμο της με τον Μάρκ Άντονι.

Jennifer Lopez and Ben Affleck kissing, holding hands during brunch with kids amid divorce https://t.co/RFkptO9ZDR pic.twitter.com/daTMzoYVfH

— Page Six (@PageSix) September 14, 2024