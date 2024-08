Τζέιν Φόντα: Είχε εκφράσει τις αμφιβολίες της για τον γάμο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ

Η Τζέιν Φόντα είχε προειδοποιήσει για τον επικείμενο χωρισμό της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ.

Η 86χρονη ηθοποιός εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη σχέση του ζευγαριού στο ντοκιμαντέρ της Λόπεζ, «The Greatest Love Story Never Told», το 2022.

Αρχικά, η Φόντα δήλωσε ότι επιθυμεί «πραγματικά» να πετύχει η σχέση τους, καθώς επενδύει συναισθηματικά στην επιτυχία της.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η σχέση τους μοιάζει περισσότερο με μια προσπάθεια να αποδείξουν κάτι, παρά με αυθεντική συνύπαρξη. «Κάθε φωτογραφία σας δείχνει να φιλιέστε ή να αγκαλιάζεστε», παρατήρησε.

Jane Fonda voiced doubts about Jennifer Lopez, Ben Affleck’s marriage prior to split: ‘You’re trying to prove something’ https://t.co/FiMJjRGBeV pic.twitter.com/U9am9SIQUm

— Page Six (@PageSix) August 22, 2024