Τυφώνας Milton: «Χτυπάει» την Φλόριντα με ταχύτητα ανέμων 165 χλμ/ώρα – Πολλοί νεκροί στο Φορτ Πιρς – LIVE η πορεία του

Ο τυφώνας Μίλτον χτυπά σήμερα τη δυτική ακτή της Φλόριντα στις ΗΠΑ, συνοδευόμενος από έντονες καταιγίδες που προκαλούν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και διακοπές ρεύματος, καθώς συνεχίζει την πορεία του προς τα ανατολικά.

Ο Μίλτον άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ/ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ/ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκονταν σε απόσταση 120 χλμ νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Ένα έκτακτο δελτίο για πλημμύρες τέθηκε σε ισχύ για την περιοχή του κόλπου της Τάμπα, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Τάμπα, Σεντ Πίτερσμπουργκ και Κλίαργουότερ, ανέφερε το κέντρο τυφώνων, με την Σεντ Πίτερσμπουργκ να έχει ήδη δεχθεί 422 χιλιοστά βροχής την Τετάρτη.

[12:00am EDT Oct 10] A Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida, as damaging winds from Hurricane #Milton continue to spread inland.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/VcucVHSjzW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Πολλοί νεκροί αναφέρθηκαν έπειτα από έναν ανεμοστρόβιλο στο Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι, Κιθ Πίρσον.

«Δεν θα αναφερθούμε στο πόσοι είναι, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι περισσότεροι από ένας άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και τους οποίους έχουμε ήδη ανακτήσει», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας στο CNN.

⚡🌪️🇺🇸 St. Lucie County Sheriff confirms there are multiple fatalities in the Spanish Lakes Country Club community near Fort Pierce after tornado hits. Keep always informed

Subscribe to @Intelsky 💫 pic.twitter.com/UTjInOv91p — Lulu Montgomery (@divaden1973) October 10, 2024



Περίπου 200 άτομα από κρατικές και τοπικές υπηρεσίες αναζητούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί, πρόσθεσε, τονίζοντας πως οι διασώστες αντιμετωπίζουν ταχύτητες ανέμων 80 χλμ/ώρα και έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με το NBC News, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Περιφέρειας του Σεντ Λούσι δήλωσε ότι υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

A violent #Tornado very close to I-95 in Fort Pierce south of Vero Beach FL just north of St. Lucie County line probably near US1.#FLwx pic.twitter.com/ltaU5oTY6P — primalkey (@primalkey) October 9, 2024

Tornadoes Before The Storm: A huge outbreak of tornadoes ahead of Hurricane Milton’s landfall caused destruction and death in Port St. Lucie, Vero Beach and Fort Pierce.

The St Lucie County Sheriff’s Office was struck by a tornado. #HurricaneMilton #Tornado #Florida pic.twitter.com/rlxoCBYmkM — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) October 10, 2024



Οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολλές κομητείες και κατέστρεψαν περίπου 125 σπίτια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν αυτοκινούμενα, δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις στη Φλόριντα έμειναν χωρίς ρεύμα.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι οι δυσκολότερες για τις ανατολικές ακτές εκτιμούν οι επιστήμονες στις ΗΠΑ, με τον Δήμαρχο της Τάμπα να κάνει πριν από λίγο νέα έκκληση στους κατοίκους να μείνουν προφυλαγμένοι σε ασφαλές σημείο. Η Τάμπα ωστόσο απέφυγε το άμεσο χτύπημα.

Αν και εξασθενημένος, ο Milton εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε πως αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα».

Από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς, στην περιοχή που αναμένεται να πλήξει πρώτα ο κυκλώνας Milton, ο χρόνος για εκκένωση έχει πια παρέλθει και οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

Ο κυκλώνας Milton αναμένεται να προκαλέσει κύματα ύψους 4,5 μέτρων στις παράκτιες περιοχές και ισχυρές βροχοπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες», υπογραμμίζει το NHC. Οι αρχές έχουν επισημάνει εξάλλου τον πρόσθετο κίνδυνο από τα πολυάριθμα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Helene, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα.

Τουλάχιστον 116 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους είχαν εκδοθεί σε ολόκληρη τη Φλόριντα, δήλωσε ο κυβερνήτης της Ρον ΝτεΣάντις σε συνέντευξη Τύπου. Ο ΝτεΣάντις σημείωσε ότι υπήρχαν 19 επιβεβαιωμένοι ανεμοστρόβιλοι στην πολιτεία.

Οι αξιωματούχοι του Σεντ Πίτερσμπεργκ προειδοποίησαν τους κατοίκους ότι ένας σπασμένος αγωγός νερού ανάγκασε την πόλη να διακόψει προσωρινά την παροχή πόσιμου νερού τα μεσάνυχτα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βράζουν οποιοδήποτε νερό χρησιμοποιείται για πόσιμο, μαγείρεμα ή βούρτσισμα των δοντιών μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους των απειλούμενων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Καταστράφηκε οροφή σταδίου – Ο χώρος προοριζόταν ως καταφύγιο για τους διασώστες

Ο κυκλώνας Μίλτον σάρωσε την περιοχή του κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, μεταξύ των οποίων και στο στάδιο Tropicana Field, την έδρα των Tampa Bay Rays, στο Σεντ Πίτερσμπεργκ. Ισχυροί άνεμοι ξεκόλλησαν τμήματα της στέγης του σταδίου, με κομμάτια αυτής να ανεμίζουν βίαια στον αέρα.

OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6 — Jason Adams (@JasonAdamsWFTS) October 10, 2024



Σύμφωνα με το WFTS-TV στην Τάμπα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στον χώρο.



Το στάδιο είχε χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο για τους πρώτους διασώστες που προετοιμάζονταν για την αντιμετώπιση του τυφώνα, με σειρές κρεβατιών να έχουν στηθεί πάνω στον τεχνητό χλοοτάπητα για τη φιλοξενία του προσωπικού έκτακτης ανάγκης.

Ηρωικοί δημοσιογράφοι στην καρδιά του τυφώνα

Ο κυκλώνας Μίλτον δεν επηρέασε μόνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Φλόριντα, αλλά και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ζωντανά την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ο γνωστός παρουσιαστής του CNN, Άντερσον Κούπερ, βρέθηκε στο Μπράντεντον, λίγα χιλιόμετρα βόρεια από το Σιέστα Κι, όταν ένα μεγάλο, ιπτάμενο κομμάτι από συντρίμμια τον χτύπησε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης. Ο Κούπερ, παρά τον κίνδυνο, αντέδρασε ψύχραιμα, λέγοντας: «Ουπς! Αυτό δεν ήταν καλό. Μάλλον πρέπει να πάμε μέσα σύντομα».

“That wasn’t good”: Anderson Cooper gets whacked by debris whilst reporting at the water’s edge. #HurricaneMilton pic.twitter.com/T8pAh6SwpZ — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) October 10, 2024

Ο συνάδελφός του από το CNN, Μπιλ Γουίρ, αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις. Ο Γουίρ βρισκόταν βορειότερα, στην περιοχή του Σεντ Πίτερσμπεργκ, τη στιγμή που ο τυφώνας προσγειώθηκε στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας αυτό που περιέγραψε ως «λάσπη», δηλαδή έναν συνδυασμό ισχυρών ανέμων και βροχής. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Γουίρ έχασε το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του CNN και κυριολεκτικά βγήκε εκτός πλάνου από την ένταση των ανέμων.

Want to know what it feels like to be inside a hurricane? Turn on @CNN. Here’s @BillWeirCNN losing his hat a few minutes ago: pic.twitter.com/EZNnpz3K6e — Brian Stelter (@brianstelter) October 10, 2024

Ο διάσημος μετεωρολόγος του Weather Channel, Τζιμ Καντόρε, προσπαθούσε να προστατευτεί από τα ιπτάμενα συντρίμμια σε ένα υπόγειο πάρκινγκ στο Πορτ Σάρλοτ. Παρά την προνοητικότητά του να καταφύγει σε ασφαλές σημείο, η θάλασσα εισέβαλε στην πόλη, κατακλύζοντας την περιοχή όπου βρισκόταν. Ο Καντόρε έχει βρεθεί πολλές φορές σε παρόμοιες καταστάσεις, καθώς και κατά τη διάρκεια του κυκλώνα Ian είχε χτυπηθεί από συντρίμμια, στιγμιότυπο που τότε είχε γίνει viral στα social media.

See the rising water in Charlotte Harbor with @JimCantore as Milton nears Florida: pic.twitter.com/DK3uYcEjWR — The Weather Channel (@weatherchannel) October 9, 2024

Δείτε live την πορεία του

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, CNN, Associated Press