Τυφώνας Milton: Σκηνές Αποκάλυψης στην Σαρασότα με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους – Τηλεφώνημα Μπάιντεν στην Δήμαρχο της πόλης

Ο τυφώνας Milton προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές καθώς διέσχισε την Κεντρική Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του εκατομμύρια κατοίκους χωρίς ρεύμα, καταστρέφοντας σπίτια και δημιουργώντας φονικούς ανεμοστρόβιλους. Η πόλη της Σαρασότα, όπου ο Milton έκανε την πρώτη του προσγείωση, ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με ανέμους που ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα να την πλήττουν, καθώς και τις περιοχές Σεντ Πίτερσμπεργκ και Μόλμπερι.

Μέχρι τα μεσάνυχτα, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια σπίτια στη Φλόριντα είχαν μείνει χωρίς ρεύμα, με τη δυτική πλευρά της Πολιτείας, όπου ο κυκλώνας έφτασε στη Σαρασότα, να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα. Σε ορισμένες κομητείες, πάνω από το 70% των κατοίκων έχασαν την πρόσβαση στην ηλεκτροδότηση.

Οι μετρήσεις των υδάτων στις παράκτιες περιοχές του Φορτ Μάιερς και του Κόλπου της Νάπολης έδειξαν ταχεία άνοδο των επιπέδων, λίγο μετά την πρόσκρουση του Milton στη Σαρασότα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για άκρως επικίνδυνες πλημμύρες, με το ύψος του νερού να αναμένεται να φτάσει έως και τα 4 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, όπως το Μπόκα Γκράντε.

Η δήμαρχος της Σαρασότα, Λιζ Άλπερτ, δήλωσε ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος προσέφερε ομοσπονδιακή βοήθεια στις κοινότητες που χτυπήθηκαν από τον τυφώνα. «Ο πρόεδρος κατανοεί ότι πρόκειται για έναν πρωτοφανή κυκλώνα και ότι θα χρειαστεί σημαντική βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε», ανέφερε η Άλπερτ σε δήλωσή της.

Mayor Liz Alpert received a phone call from the President immediately following his news conference about Hurricane Milton, where he assured residents the federal government will offer extensive support.



Ο Μπάιντεν, την προηγούμενη ημέρα, ακύρωσε διπλωματικό ταξίδι στο εξωτερικό για να επιβλέψει την αντίδραση της κυβέρνησής του στον τυφώνα Milton.

Παρά την αποδυνάμωση του Milton σε Κατηγορία 1, οι ζημιές στη Σαρασότα είναι ήδη σημαντικές, ενώ οι φόβοι για μεγάλα κύματα από τη θάλασσα αυξάνονται, καθώς απειλεί να πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης, το οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά από το σημείο όπου έφτασε ο κυκλώνας.

🚨 El #Huracán #Milton tocó tierra esta noche en #Florida, haciendo estragos e inundaciones en #Sarasota.#Venice es una ciudad ubicada en el condado de Sarasota en el estado estadounidense de Florida y quedó completamente bajo agua. pic.twitter.com/mWdh2onBmc — LaVoz DelPueblo (@LaVozGlobal) October 10, 2024

Η αντιδήμαρχος της Σαρασότα, Τζεν Άχερν-Κοχ, δήλωσε στο CNN ότι έχουν αναφερθεί πλημμύρες σε όλη την πόλη, διακοπές ρεύματος και πεσμένα δέντρα, ωστόσο δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματισμούς μέχρι στιγμής. Η ίδια τόνισε ότι ακόμη και μετά τη διέλευση του Milton, οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια, καθώς αναμένονται πολλές ώρες με ισχυρούς ανέμους και βροχές.

The rear eyewall of #Hurricane #Milton arrived with a thunderous impact right here in #Sarasota, #Florida.

Residents of Fort Myers, Tampa, and Sarasota have shared footage of Hurricane Milton hitting Florida. The storm, with winds reaching 120mph (205km/h), is moving northeast at 15mph

Η επικεφαλής της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Σαρασότα, Σάντρα Ταφουμανέγι, προειδοποίησε ότι όσοι εξακολουθούν να παραμένουν στα νησιά της κομητείας, νότια της Τάμπα, πιθανότατα δεν θα επιβιώσουν από το προβλεπόμενο κύμα της θάλασσας, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 3 με 4,5 μέτρα.



Οι Αρχές συνεχίζουν να προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι να περάσει ο κίνδυνος, ενώ η κατάσταση στη Σαρασότα παραμένει κρίσιμη.