Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα θα πλήξει τη Γη τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τη Γη μέσα στις επόμενες ώρες.

Το βράδυ της Τρίτης καταγράφηκε σημαντική εκτίναξη ύλης και μαγνητικού πεδίου από το ηλιακό στέμμα και το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη Γη από σήμερα μέχρι και αύριο Παρασκευή.

Οι ειδικοί έχουν εκδώσει προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου G4 (σ.σ. το δεύτερο υψηλότερο στην πεντάβαθμη κλίμακα), μέγιστης ταχύτητας 1.300 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο.

The U.S. issued a solar storm watch after a large outburst from the sun.

An explosion of particles is expected to reach Earth on Thursday, and could lead to visible Northern Lights in much of the country while also raising power grid concerns. https://t.co/0NtBU4Vh2O

