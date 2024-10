Φλόριντα: Ο viral «Υπολοχαγός Νταν» επέζησε από το πέρασμα του τυφώνα Milton – Βίντεο δείχνει την καταιγίδα να χτυπάει το σκάφος του

Ο viral ιστιοπλόος της Φλόριντα, που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη βάρκα-σπίτι του, επέζησε από το πέρασμα του τυφώνα Milton, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην πολιτεία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους.

Ο Τζόζεφ Μαλινόφσκι, γνωστός με το ψευδώνυμο «Υπολοχαγός Νταν» (Lieutenant Dan), έγινε viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες αφού ορκίστηκε να παραμείνει στο σκάφος του όσο επικίνδυνο κι αν ήταν αυτό, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Καθώς ο τυφώνας Milton διέσχιζε τον Κόλπο του Μεξικού, κάποιοι πίστευαν ότι ο 54χρονος δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει. Μάλιστα οι αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι όσοι άνθρωποι δεν εκκενώσουν τα σπίτια τους θα ήταν «μόνοι τους» και τους πρότειναν να γράψουν τα ονόματά τους στα χέρια και τα πόδια τους με ανεξίτηλους μαρκαδόρους, έτσι ώστε οι αρχές να μπορούν να αναγνωρίσουν το πτώμα τους.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία της πόλης «έσωσε τον Υπολοχαγό Νταν» και τον είχε βγάλει από το πλοίο. Όμως η αλήθεια ήταν ότι ο Μαλινόφσκι πέρασε τη δύσκολη νύχτα στο «σκάφος-σπίτι» του και επέζησε από τη φονική καταιγίδα, όπως αποκαλύπτουν νέα πλάνα.

Ο «Υπολοχαγός Νταν» δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok κατά τη διάρκεια της νύχτας λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα».

Ένας δημοσιογράφος του NewsNation πήγε να επισκεφθεί τον Dan μετά το πέρασμα του τυφώνα Milton για να μάθει αν είχε επιβιώσει. Φώναξε τον Μαλινόφσκι μερικές φορές πριν ο Μαλινόφσκι βγάλει το κεφάλι του και φωνάξει «Είμαι μια χαρά».

Παρά το γεγονός ότι πέρασε τη νύχτα, ο Μαλινόφσκι αποκάλυψε ότι είχε κολλήσει στο γιοτ του και δεν μπορούσε να φύγει. Η παλίρροια είχε πέσει και τώρα το σκάφος του βρισκόταν πολύ μακριά από την ακτή για να μπορέσει να φύγει.

