Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 21 επιβάτες νεκροί κι άλλοι 24 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τουλάχιστον 21 επιβάτες λεωφορείου που μετέφερε βουδιστές προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν το πρωί της Κυριακής (11/5) στην κεντρική Σρι Λάνκα όταν το όχημα συνετρίβη σε χαράδρα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών.

«Εικοσιένας άνθρωποι είναι νεκροί, βρισκόμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης», δήλωσε στον Τύπο ο Πρασάνα Γκουνασένα, που έσπευσε επιτόπου. «Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο νοσοκομεία», πρόσθεσε.

#SriLanka mourns for the lost lives.

21 people died.

Sri Lanka still allows to use, unfit Ashok Leyland buses on the roads, No proper maintenance, no periodic checkups, no proper seating arrangements.

Drivers and conductors are not getting proper trainings at least once in 2… pic.twitter.com/Qklh14Ro3o

— Asitha Kalinga 🇱🇰 (@akalinga) May 12, 2025