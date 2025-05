Ρωσία: Τρεις τραυματίες από ουκρανικό πύραυλο που έπληξε ξενοδοχείο στο Κουρσκ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ριλσκ, στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντερ Χινστέιν.

A hotel in Rylsk, Kursk, that was being occupied by Russian troops was hit by a Ukrainian strike. Several were reported to have been killed in the attack. pic.twitter.com/B6U9I1qMJB

— raging545 (@raging545) May 11, 2025