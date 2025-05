Πούτιν: Προτείνει απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου – «Είμαστε αποφασισμένοι για σοβαρές διαπραγματεύσεις»

Απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τόνισε μάλιστα πως η πρόταση της Μόσχας για διαπραγματεύσεις είναι στο τραπέζι και η απόφαση εναπόκειται στο Κίεβο.

«Η απόφαση τώρα εξαρτάται από τις ουκρανικές αρχές και τους επιτελείς τους, οι οποίοι καθοδηγούνται, όπως φαίνεται, από τις προσωπικές τους πολιτικές φιλοδοξίες και όχι από τα συμφέροντα του λαού τους», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κρεμλίνο για να κάνει μία αποτίμηση των εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της νίκης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

🚨 Putin offered to begin negotiations with Ukraine on THURSDAY 🇺🇦 🇷🇺

Russia offered Ukraine the chance to resume direct talks on May 15 in Istanbul.

More of what Putin said below ⬇️

♦️ Nobody needs peace with feverish digging of trenches; we need to reach a long-term peace… pic.twitter.com/Kd6I4NqaUu

— Lenka White (@white_lenka) May 10, 2025