Εκλογές στην Αλβανία: Την Τρίτη τα επίσημα αποτελέσματα – Τι έδειξαν τα exit polls

Οι Αλβανοί προσήλθαν στις κάλπες την Κυριακή (11/5), για τις βουλευτικές εκλογές στις οποίες ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυριάρχησε η υπόσχεση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αλληλοκατηγορίες για διαφθορά.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 20.00, ώρα Ελλάδας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής Ιλιρτζάν Τσελίμπασι.

Η συμμετοχή μέχρι τις 14.00 (τοπική ώρα), ανερχόταν στο 30,34%.

Ο Ράμα, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) που κυβερνά από το 2013, είναι το φαβορί σε αυτές τις εκλογές απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Ένα έξιτ πολ, του ειδησεογραφικού πόρταλ Albanian Post που εδρεύει στα Τίρανα και του τηλεοπτικού σταθμού Klan Kosova Tv, που εδρεύει στο Κόσοβο, δείχνει το PS να προηγείται με ποσοστό 51,8% και το PD του Μπερίσα να ακολουθεί με ποσοστό 38%. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, τα δύο κόμματα εκλέγουν αντίστοιχα 79 και 54 βουλευτές.

Τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι αποφάσισαν να μην μεταδώσουν έξιτ πολ, επικαλούμενοι διαδικαστικά και νομικά ζητήματα.

Ο Ράμα ενδέχεται πάντως να χρειαστεί τη στήριξη μικρότερων κομμάτων για να διατηρήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

“Σήμερα ο αλβανικός λαός (…) θα μας δώσει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την Αλβανία μέλος της ΕΕ” είπε μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Ράμα.

Ο Μπερίσα, που επίσης στηρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας και έχει υποσχεθεί να αυξήσει τους μσθούς και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, είπε ότι “αυτή θα είναι μια νέα καλοκαιρινή ημέρα” για τους Αλβανούς.

Dua Lipa is eligible to vote in today’s parliamentary elections in Albania.

She has not publicly endorsed any candidate. pic.twitter.com/Yo19D3WEyT

— kos_data (@kos_data) May 11, 2025