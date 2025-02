Σρι Λάνκα: Μια μαϊμού βύθισε στο σκοτάδι ολόκληρη τη χώρα – Σκαρφάλωσε σε κολώνα ρεύματος και προκάλεσε μπλακ άουτ

Μία μαϊμου βύθισε μια ολόκληρη χώρα στο σκοτάδι. Ένα γενικευμένο μπλακ άουτ παρέλυσε τη Σρι Λάνκα την Κυριακή, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω αφόρητης ζέστης.

Η αιτία, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν μια περιπλανώμενη μαϊμού που σκαρφάλωσε σε μια κολώνα ηλεκτροδότησης, νότια της πρωτεύουσας Κολόμπο, προκαλώντας εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο. Η διακοπή ρεύματος σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, την ώρα που η θερμοκρασία είχε φτάσει περίπου τους 30°C.

Ολόκληρη η χώρα, με πληθυσμό περίπου 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, έμεινε χωρίς ρεύμα, επηρεάζοντας κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις.

«Μια μαϊμού ήρθε σε επαφή με τον μετασχηματιστή του δικτύου μας, προκαλώντας ανισορροπία στο σύστημα ηλεκτροδότησης», εξήγησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Ενέργειας, Κουμάρα Τζαγιακόντι.

Περιοχές χωρίς γεννήτριες παρέμειναν στο σκοτάδι ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Το Συμβούλιο Ηλεκτρισμού της Σρι Λάνκα, το οποίο διαχειρίζεται το δίκτυο που τέθηκε εκτός λειτουργίας, εξέδωσε απολογητική ανακοίνωση, χωρίς ωστόσο να δώσει εξηγήσεις για το πώς ένα τόσο μικρό ζώο προκάλεσε μια τέτοια καταστροφή.

Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα ενεργειακής ασφάλειας, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι το δίκτυό της είναι απαρχαιωμένο και ευάλωτο σε διαταραχές. «Το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε τόσο αποδυναμωμένη κατάσταση που ενδέχεται να σημειώνονται συχνά μπλακ άουτ σε ολόκληρη τη χώρα αν υπάρξει κάποια διαταραχή σε μια από τις γραμμές μας», δήλωσε ανώνυμα ένας ανώτερος μηχανικός στην εφημερίδα Daily Mirror.

Οι πολίτες της Σρι Λάνκα, ωστόσο, όπως αναφέρει η New York Post, δεν φάνηκαν να ταράζονται ιδιαίτερα από το συμβάν και έσπευσαν να το σχολιάσουν με χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μια μαϊμού = απόλυτο χάος. Ώρα να ξανασκεφτούμε τις υποδομές;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Μόνο στη Σρι Λάνκα μπορεί ένας πίθηκος να ρίξει το ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα».

Η τύχη της μαϊμού που προκάλεσε το μπλακ άουτ παραμένει άγνωστη.

Η πληθυσμιακή έξαρση των πιθήκων αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα στη Σρι Λάνκα, με τον πληθυσμό των «toque macaques», ενός ενδημικού είδους πιθήκου, να υπολογίζεται μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ενώ συνεχίζει να αυξάνεται.

