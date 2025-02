Βίντεο: Το learjet του τραγουδιστή των Motley Crue συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος – Αναφορές ότι το δεύτερο ανήκει στον ηθοποιό Vince Vaughn

Ένα ιδιωτικό τζετ που ανήκει στον τραγουδιστή των Mötley Crüe, Vince Neil, κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Scottsdale της Αριζόνα στις ΗΠΑ, κατέληξε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με ένα άλλο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και τον τραυματισμό της συντρόφου του 64χρονου καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, το δεύτερο αεροσκάφος ανήκε στον ηθοποιό Vince Vaughn.

Η Rain Andreani, 43 ετών, σύντροφος του Vince Neil, καθώς και η φίλη της Ashley, επέζησαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπως ανέφερε πηγή στο TMZ. Η Andreani υπέστη πέντε κατάγματα στα πλευρά, ενώ τα κατοικίδια σκυλιά που επέβαιναν μαζί τους στο αεροσκάφος δεν τραυματίστηκαν.

Οι Mötley Crüe επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πιλότου με ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X. «Νωρίτερα σήμερα, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που ανήκει στον Vince Neil ενεπλάκη σε δυστύχημα κοντά στο Scottsdale της Αριζόνα. Ο πιλότος σκοτώθηκε – ο συγκυβερνήτης και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία».



Στην ίδια ανακοίνωση, η μπάντα σημείωσε: «Ο Vince δεν βρισκόταν στο αεροπλάνο. Η σύντροφός του και η φίλη της τραυματίστηκαν, αλλά τα τραύματά τους δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους. Καθώς περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως, οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες του πιλότου που έχασε τη ζωή του και των επιβατών που τραυματίστηκαν».

Επιπλέον, δήλωσαν ότι «οι Mötley Crüe θα ανακοινώσουν σύντομα έναν τρόπο στήριξης της οικογένειας του εκλιπόντος πιλότου».

#BREAKING: A Learjet 35A (N81VN) owned by Mötley Crüe’s Vince Neil crashed at Scottsdale Airport after veering off Runway 21 and striking a parked Gulfstream G200 (N199DF).

Tragically, the pilot lost their life, while four others—including Neil’s girlfriend—were injured. pic.twitter.com/TTu4rSbj0M

— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) February 11, 2025