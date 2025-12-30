Τουρκία: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Κωνσταντινούπολης

Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στην Τουρκία.

Το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη διασώθηκε, ενώ οι προσπάθειες για την ανέλκυση του άλλου συνεχίζονται.

Το δεξαμενόπλοιο μήκους 141 μέτρων με την ονομασία «Kalbajar» και το δεξαμενόπλοιο μήκους 115 μέτρων με την ονομασία «Alatepe» συγκρούστηκαν για άγνωστη προς το παρόν αιτία στο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα Küçükçekmece.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti 141 metre boyundaki “Kalbajar” ve 115 metre boyundaki “Alatepe” isimli tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyorhttps://t.co/xBdC3xmIgJ pic.twitter.com/glZx5nnVR3 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 30, 2025

Το «Kalbajar» με σημαία Αζερμπαϊτζάν διασώθηκε, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης του άλλου δεξαμενόπλοιου συνεχίζονται.