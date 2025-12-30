Τουρκία: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Κωνσταντινούπολης

Σύνοψη από το

  • Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη.
  • Το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια διασώθηκε.
  • Οι προσπάθειες για την ανέλκυση του άλλου συνεχίζονται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Κωνσταντινούπολης

Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στην Τουρκία.

Το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη διασώθηκε, ενώ οι προσπάθειες για την ανέλκυση του άλλου συνεχίζονται. 

Το δεξαμενόπλοιο μήκους 141 μέτρων με την ονομασία «Kalbajar» και το δεξαμενόπλοιο μήκους 115 μέτρων με την ονομασία «Alatepe» συγκρούστηκαν για άγνωστη προς το παρόν αιτία στο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα Küçükçekmece.

Το «Kalbajar» με σημαία Αζερμπαϊτζάν διασώθηκε, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης του άλλου δεξαμενόπλοιου συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προκαλέσει «χάος» στο έντερό μας, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Συντάξεις 2026: Ποιους μήνες θα καταβληθούν νωρίτερα τα ποσά των κύριων και των επικουρικών και γιατί

Ακίνητα και κατασκευές 2025-2026: Οι προκλήσεις και οι αντοχές μιας κρίσιμης αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:39 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για την υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικέ...
12:05 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε θα αντιδράσει» στην ουκρανική επίθεση κατά του Πούτιν – Με «πιο αυστηρές θέσεις» στις διαπραγματεύσεις η Μόσχα

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη φερόμενη επίθεση της Ουκρανίας κατά της...
08:49 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού: 37χρονος πνίγηκε και πέθανε μπροστά στη σύζυγό του

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού σε τουριστικό θέρετρο της Βραζιλ...
08:08 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: Η Μέση Ανατολή στο τραπέζι του Μαρ-α-Λάγκο – Σύμπλευση με αστερίσκους και απειλές για Ιράν και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι