Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για την υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντριι Σιμπίχα.

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».

Almost a day passed and Russia still hasn’t provided any plausible evidence to its accusations of Ukraine’s alleged “attack on Putin’s residence.” And they won’t. Because there’s none. No such attack happened. We were disappointed and concerned to see the statements by Emirati,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 30, 2025

Η δήλωση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών έγινε λίγη ώρα μετά την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που δήλωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ο Πεσκόφ τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις γνωρίζουν «πώς, με τι και πότε να ανταποκριθούν» στις φερόμενες επιθέσεις του Κιέβου κατά της προεδρικής κατοικίας του Πούτιν στη περιοχή του Νοβγκορόντ.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «βρομερό μπάσταρδο», και υποστήριξε πως ο Ουκρανός Πρόεδρος θα πρέπει να ζει κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του, μετά τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025



