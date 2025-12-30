Θεσσαλονίκη: Ποια αγροτικά μπλόκα «άνοιξαν» από σήμερα και πού θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων

  • Το τελωνείο των Ευζώνων θα είναι κλειστό για όλα τα οχήματα έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, ενώ δεν επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης έως τις 23.00.
  • Ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας παραμένει κλειστός για φορτηγά έως τις 17.00 σήμερα, με τους αγρότες να δηλώνουν την πρόθεσή τους ν’ ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο για την Πρωτοχρονιά.
  • Αντίθετα, κανονικά γίνεται από σήμερα και τουλάχιστον έως την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα, καθώς και στους κόμβους Χαλκηδόνας και Μαλγάρων, διευκολύνοντας τους εκδρομείς.
Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Κλειστός για τα φορτηγά θα παραμείνει σήμερα, έως τις 17.00, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους ν’ ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά και να προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Έως τις 11 απόψε δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 11 το πρωί.

Αντίθετα, κανονικά γίνεται από σήμερα και τουλάχιστον έως την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Αντίστοιχα, και στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δεν θα κλείσουν σήμερα τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου, ενώ ελεύθερη θα είναι η διέλευση και αύριο και μεθαύριο, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν χθες ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών. Παραταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» παραμένουν τα τρακτέρ στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στρέφουν τώρα το βλέμμα τους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους

