Συρία: Αποδέχεται την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ο ηγέτης των Κούρδων – Ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ακύρωσε επίσκεψη στο Βερολίνο

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, Μαζλούμ Άμπντι, δήλωσε ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία με τη Δαμασκό, η οποία συμπεριλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός.
  • Ο Άμπντι ανέφερε πως «Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο (…) αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα».
  • Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Βερολίνο αυτή την εβδομάδα, η οποία «αναβλήθηκε από τη συριακή πλευρά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Αποδέχεται την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ο ηγέτης των Κούρδων – Ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ακύρωσε επίσκεψη στο Βερολίνο

Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, ο Μαζλούμ Άμπντι, δήλωσε χθες Κυριακή ότι αποδέχθηκε συμφωνία με τη Δαμασκό, η οποία συμπεριλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αφού στρατεύματα της de facto κυβέρνησης προωθήθηκαν και κατέλαβαν διάφορους τομείς υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Συρία: Ο πρόεδρος αλ Σάρα ανακοίνωσε επίσημα την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τους Κούρδους – Τι προβλέπει για το PKK

«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο (…) αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), οι οποίες υποστηρίχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν από τις ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ροναχί.

Πρόσθεσε ότι θα δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αφού επιστρέψει από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.

Οι συριακές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία

Ο πρόεδρος της Συρίας ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Βερολίνο

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Βερολίνο αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Η επίσκεψη, η οποία επρόκειτο να γίνει την Τρίτη και να επικεντρωθεί στη βούληση των γερμανικών αρχών να εντατικοποιήσουν τον επαναπατρισμό Σύρων προσφύγων, «αναβλήθηκε από τη συριακή πλευρά», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Συρία: Ο πρόεδρος Σάρα επιμένει στην κυριαρχία σε όλη τη χώρα – Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Φόρος κληρονομιάς: Η διαδικασία, τα μυστικά και τα SOS

Λογαριασμός ρεύματος: Το νέο τιμολόγιο που θα τον μειώσει μέχρι και 20% – Σταδιακή η εφαρμογή του

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:08 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

«Τραγωδία» για τον Εμμανουέλ Μακρόν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Σκεφτόμαστε τα θύματα» – «Η Γαλλία στο πλευρό σας»

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συνέβη ...
01:53 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: Ευρωπαϊκή απάντηση στις ανακοινώσεις Τραμπ ζήτησε ο Υπ. Εξωτερικών Βάντεφουλ – Αιχμές για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε ο υπουργός ...
01:27 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν: «Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα» δεσμευόμαστε για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την κυρ...
23:46 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φρικιαστική γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος έθαψε το πτώμα της σε χωράφι

Μια νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, με τις λεπτομέρειες που αναφέρουν οι εισαγγελικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι