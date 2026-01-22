Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Δεν εξερράγη στον αέρα το αεροσκάφος – Τι έδειξε προκαταρκτική έκθεση

Το ιδιωτικό τζετ Falcon-50 που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, τον στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και συνετρίβη στα τέλη Δεκεμβρίου κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, δεν εξερράγη στον αέρα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που επικαλείται σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών που δημοσίευσε η εισαγγελία της Άγκυρας, το Falcon 50, το οποίο μετέφερε επίσης τέσσερις συμβούλους του αρχηγού του επιτελείου της Λιβύης και τρία μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων δύο Γάλλων υπηκόων και μιας Ελληνίδας αεροσυνοδού, συνετρίβη σε λόφο ενώ οι κινητήρες του λειτουργούσαν “με πλήρη δυναμική”.

Το αεροσκάφος ήταν άθικτο τη στιγμή της συντριβής, που σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, εκτιμούν οι ερευνητές, αν και δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αιτία του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ερασιτεχνικά πλάνα που έδειχναν τον ουρανό να φωτίζεται και οι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν κρότο παρόμοιο με αυτόν που προκαλείται από βόμβα. Οι τουρκικές αρχές δήλωσαν λίγες ώρες μετά τη συντριβή ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας για την Τρίπολη 40 λεπτά νωρίτερα, είχε εμφανίσει «ηλεκτρική δυσλειτουργία».

Οι αρχές αργότερα διευκρίνισαν ότι το μαύρο κουτί, που ανακτήθηκε την επόμενη ημέρα, θα αναλυθεί σε «ουδέτερη χώρα».

Την 1η Ιανουαρίου, η κυβέρνηση της Τρίπολης ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να αναλύσει το μαύρο κουτί.

Το αεροσκάφος, που κατασκευάστηκε από την Dassault Aviation, είχε ναυλωθεί από την Harmony Jets, μια εταιρεία με έδρα τη Μάλτα που διατηρεί τον στόλο της στη Λυών της Γαλλίας.