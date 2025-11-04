Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον – Εκκενώθηκε αεροσκάφος λόγω απειλής

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) διέκοψε την Τρίτη την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρήγκαν της Ουάσινγκτον, μετά από αναφορά για απειλή κατά αεροσκάφους της United Airlines.

Η FAA δήλωσε ότι οι πτήσεις διακόπηκαν μετά από αναφορά για πρόβλημα ασφαλείας και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, το οποίο απομακρύνθηκε από τον τερματικό σταθμό, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Ένα πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα είπε ότι είχε γίνει απειλή εναντίον του αεροσκάφους και ότι, λόγω της υπερβολικής προσοχής που απαιτείται, το αεροσκάφος ελέγχεται.

Η United παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο FBI. Το FBI δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο. Το αεροδρόμιο Reagan απέχει μόλις 5 μίλια από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών και η FAA επιβάλλει ειδικούς περιορισμούς ασφαλείας στον εναέριο χώρο.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, ανέφερε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από μια ανεπιβεβαίωτη απειλή κατά μιας πτήσης της United που είχε φτάσει από το Χιούστον και πρόσθεσε ότι το αεροδρόμιο ετοιμαζόταν να ξανανοίξει λίγο πριν τις 13:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Σύμφωνα με το FlightAware, περισσότερες από 160 πτήσεις έχουν ήδη καθυστερήσει στο αεροδρόμιο Ρήγκαν.