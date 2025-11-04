Χαλκίδα: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την φονική συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα – Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Ανακοίνωση για την φονική συμπλοκή, με οπαδικά κίνητρα, που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στην Χαλκίδα εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σημειώνεται ότι ένας 20χρονος έπεσε νεκρός, καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρά αντικείμενα, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των επτά εμπλεκομένων στο αιματηρό επεισόδιο, ενώ επιπλέον πέρασαν χειροπέδες και σε ακόμη ένα άτομο για αλλοίωση των στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την φονική συμπλοκή

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.