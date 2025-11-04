ΗΠΑ: «Δεν μπορείτε να πετάτε πράγματα» – Στο εδώλιο ο άνδρας που εκσφενδόνισε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα σε διαμαρτυρία για τις επιδρομές της αστυνομίας κατά μεταναστών

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ένας πρώην εργαζόμενος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο οποίος πέταξε ένα σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής καταστολής που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Η δίκη του Σον Νταν ξεκίνησε σήμερα με τον εισαγγελέα να λέει στον κατηγορούμενο: «Δεν μπορείτε να τριγυρνάτε και να πετάτε πράγματα».

Ο Σον Νταν κατηγορείται για επίθεση σε βαθμό πλημμελήματος, σε μια υπόθεση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον μετά την δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό.

Ο Νταν, ο οποίος εργαζόταν στο τμήμα διεθνών υποθέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, έγινε ξαφνικά σύμβολο αντίστασης στην επιπλέον ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων από τον Τραμπ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος στο δικαστήριο.

«Αυτή η υπόθεση αφορά το γεγονός ότι δεν μπορείτε να τριγυρνάτε και να πετάτε πράγματα σε ανθρώπους όταν είστε θυμωμένος», δήλωσε ο εισαγγελέας Τζον Πάρον στην έναρξη της δίκης.

Ο Νταν καταγράφηκε σε βίντεο να πετά ένα σάντουιτς και να βρίζει έναν πράκτορα της αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, που βρισκόταν σε περιπολία σε πολυσύχναστη γειτονιά της Ουάσινγκτον στις 10 Αυγούστου.

Το περιστατικό έγινε αφού ο Τραμπ διέταξε την ενίσχυση των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου για να περιορίσει αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως ανεξέλεγκτο πρόβλημα εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον, παρά τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας που δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων.

Τι είπε η δικηγόρος του κατηγορούμενου

Η δικηγόρος του Νταν, Τζούλια Γκάτο, παραδέχτηκε ότι ήταν ο Νταν αυτός που πέταξε το σάντουιτς, λέγοντας στους ενόρκους: «Αυτός το έκανε. Αυτός πέταξε το σάντουιτς». Αλλά η Γκάτο υποστήριξε ότι το σάντουιτς δεν ήταν ικανό να τραυματίσει ή να παρέμβει στο έργο των δυνάμεων επιβολής του νόμου, μιλώντας για μια «ακίνδυνη χειρονομία».

«Ο κ. Νταν έχει πολύ έντονα συναισθήματα για τις πολιτικές που έφεραν αυτούς τους αστυνομικούς εκεί», δήλωσε η Γκάτο κατά την εναρκτήρια δήλωσή της στη δίκη. «Πιστεύει ότι οι πρόσφατες επιβολές μέτρων κατά μεταναστών είναι ρατσιστικές. Πιστεύει ότι η στρατιωτικοποίηση και η επιβολή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών του νόμου είναι φασισμός», πρόσθεσε.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αρχικά ζήτησαν την απαγγελία κατηγορίας για κακούργημα εναντίον του Νταν, αλλά υποβάθμισαν το αδίκημα σε πλημμέλημα αφού ένα ανώτερο δικαστήριο αρνήθηκε να εγκρίνει το κατηγορητήριο.

Ο Γκρέγκορι Λάτιμορ, ένας βετεράνος με 23 χρόνια υπηρεσίας στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, ο οποίος χτυπήθηκε από το σάντουιτς, κατέθεσε ότι ο Νταν φώναζε στους αστυνομικούς για πολλά λεπτά προτού πετάξει το σάντουιτς.

Ο Λάτιμορ είπε στους ενόρκους ότι ένιωσε το χτύπημα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο και το σάντουιτς έπεσε πάνω στη στολή του, κάνοντας τον μυρίζει «κρεμμύδια και μουστάρδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ