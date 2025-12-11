Σχέδιο Τραμπ να διαμελίσει την Ευρώπη αποσπώντας 4 χώρες από την ΕΕ αποκαλύπτει έγγραφο που διέρρευσε – Η διάψευση του Λευκού Οίκου

Μία αμερικανική ιστοσελίδα που ειδικεύεται σε θέματα άμυνας ισχυρίζεται ότι είδε ένα έγγραφο που διέρρευσε και που αποκαλύπτει ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσπάσει τέσσερις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στο πλαίσιο μιας τολμηρής νέας στρατηγικής με τίτλο «Make Europe Great Again MEGA» (Κάντε την Ευρώπη ξανά μεγάλη).

Το μυστικό αρχείο, όπως αναφέρει το Defense One, υποτίθεται ότι ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ σκοπεύει να αποσπάσει την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία από την ΕΕ και να τις φέρει πιο κοντά στον κύκλο επιρροής της Ουάσιγκτον – μια κίνηση που θα αναστατώσει το πολιτικό τοπίο της ηπείρου, όπως γράφει η Mailonline.

Η υποτιθέμενη διαρροή έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της επίσημης, 33 σελίδων Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, η οποία πυροδότησε συζήτηση λόγω της αυστηρής προειδοποίησής της ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εξάλειψη του πολιτισμού» και λόγω της υπόδειξης ότι «δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι».

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα, αρνούμενος κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της ιστοσελίδας, καθώς η διαρροή προκάλεσε ευρεία ανησυχία στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και εξαπλώθηκε ραγδαία στα κοινωνικά δίκτυα. Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέρριψε κατηγορηματικά την Τετάρτη το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) τον ισχυρισμό, απορρίπτοντας ακόμη και την ιδέα ότι υπήρχε «εναλλακτική εκδοχή» της στρατηγικής.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διαφανής και έχει υπογράψει μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας που κατευθύνει σαφώς την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εφαρμόσει τις καθιερωμένες αρχές και προτεραιότητές της», επέμεινε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

Η επίθεση στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό

Η νέα δογματική θέση του Τραμπ παρουσιάζει τους ηγέτες της Ευρώπης ως αδύναμους μπροστά στη μαζική μετανάστευση, κατηγορώντας την ΕΕ ότι υπονομεύει την εθνική κυριαρχία της, καταπνίγει τις πολιτικές ελευθερίες και αποδυναμώνει τη δύναμη των επιμέρους κρατών.

Υποστηρίζει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ «μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν διαμάχες» και ότι οι Βρυξέλλες «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία».

Επίσης, στην συνέντευξή του στο στο Politico την Τρίτη, ο Τραμπ επέκρινε πάλι τις «παρακμάζουσες» ευρωπαϊκές χώρες και τους «πολιτικά ορθούς» ηγέτες τους, των οποίων οι μεταναστευτικές πολιτικές, όπως είπε, «καταστρέφουν» τις χώρες τους. Χαρακτήρισε την προσέγγιση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό ζήτημα «καταστροφή» και ισχυρίστηκε ότι οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο «διαλύονται» ως αποτέλεσμα αυτού.

Ο Τραμπ εξέφρασε την ανυπομονησία του απέναντι στην Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία και όπως είπε, αντάλλαξαν «σκληρά λόγια» στο τηλεφώνημα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μερτς είπε ότι προγραμματίζονται περαιτέρω συνομιλίες με τους Αμερικανούς αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι μια διεθνής συνάντηση για την Ουκρανία «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Το δημοσίευμα για τον διαμελισμό

Ωστόσο, το Defense One δημοσίευσε αποσπάσματα από αυτό που περιέγραψε ως «πιο πλήρη έκδοση» της στρατηγικής που φέρεται να κυκλοφόρησε κεκλεισμένων των θυρών πριν ο Λευκός Οίκος αποκαλύψει την δημόσια έκδοση.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το πιο εκτενές σχέδιο ανέφερε ρητά την Πολωνία, την Αυστρία, την Ιταλία και την Ουγγαρία ως χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ πρέπει «να συνεργαστούν περισσότερο… με στόχο να τις απομακρύνουν από την [Ευρωπαϊκή Ένωση]».

Τα σχέδια φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, όπου ο Τραμπ έχει φιλικές σχέσεις με εθνικιστές-συντηρητικούς ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν – τον οποίο υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα – και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει τον Όρμπαν πριν από τις ουγγρικές εκλογές του επόμενου έτους, περιγράφοντάς τον ως «φανταστικό» και παρέχοντας στην Ουγγαρία εξαίρεση από τις κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η αντίδραση της Ευρώπης

Η Ιταλία αναφέρθηκε στη λίστα των τεσσάρων χωρών, και ο Τραμπ δεν έκρυψε την αγάπη του για τη Τζιόρτζια Μελόνι, τη συντηρητική πρωθυπουργό της Ιταλίας, γράφει η MailOnline. Ο Τραμπ έχει περιγράψει την Ιταλίδα ηγέτιδα ως «φανταστική γυναίκα» που «κατέκτησε την Ευρώπη».

Η πρόταση συνέχιζε προτρέποντας την υποστήριξη πολιτικών και πολιτιστικών δυνάμεων που «επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση/αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής… παραμένοντας ταυτόχρονα φιλοαμερικανικές».

Η αντίδραση της Ευρώπης στη στρατηγική αυτή ήταν άμεση και έντονη. «Ο Ντόναλντ Τραμπ χαράζει μια γραμμή στην άμμο – το τέλος της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», προειδοποίησε η Λέσλι Βιντζαμούρι του Chatham House.

Ορισμένοι ηγέτες ήταν αποτροπιασμένοι που η Ουάσιγκτον φαινόταν να αναμιγνύεται και πάλι στην εσωτερική πολιτική της Ευρώπης, ενδεχομένως ενισχύοντας τα εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα πριν από κρίσιμες εκλογές.

Ο Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εξέφρασε μια σπάνια επίπληξη, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα να υπαγορεύουν τις πολιτικές επιλογές της Ευρώπης. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους ευρωπαίους πολίτες στην επιλογή των σωστών και των λανθασμένων κομμάτων».

Ο Friedrich Merz υιοθέτησε έναν πιο μετριοπαθή τόνο, χαρακτηρίζοντας μέρη της στρατηγικής «κατανοητά» και «συμφωνήσιμα», ενώ συνέχισε να επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει «πολύ πιο ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, εν τω μεταξύ, αντιτάχθηκε δημοσίως στη στρατηγική αυτή, αλλά προσπάθησε να διατηρήσει σταθερές τις σχέσεις, απευθυνόμενος απευθείας στην Ουάσιγκτον.

«Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι», έγραψε στο X, «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας. Και έχουμε κοινούς εχθρούς. Τουλάχιστον έτσι ήταν τα τελευταία 80 χρόνια. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό, είναι η μόνη λογική στρατηγική [για] την κοινή μας ασφάλεια».

Ωστόσο, ο Ολλανδός πολιτικός Γκερτ Βίλντερς, επικεφαλής του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία στην Ολλανδία, χαιρέτισε την αμφιλεγόμενη έκθεση: «Ο Πρόεδρος @realDonaldTrump @POTUS λέει την αλήθεια», έγραψε στο X. «Η Ευρώπη μετατρέπεται ραγδαία σε μια μεσαιωνική ήπειρο λόγω των ανοιχτών συνόρων και της μαζικής μετανάστευσης.

Πράγματι, αν δεν δράσουμε γρήγορα και δεν κλείσουμε τα σύνορά μας στους παράνομους μετανάστες, η κουλτούρα μας θα εξαφανιστεί!»

Για να ρίξει λάδι στη φωτιά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναδημοσίευσε ένα άρθρο της New York Post στην πλατφόρμα Truth Social, με τον τίτλο: «Οι ανίκανοι Ευρωπαίοι μπορούν μόνο να οργίζονται καθώς ο Τραμπ τους παραγκωνίζει σωστά από τη συμφωνία για την Ουκρανία».

Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τραμπ στο X, γράφοντας: «Οι ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να ακούσουν τον μπαμπά».