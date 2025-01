Ρόμπερτ Μενέντεζ: 15 χρόνια φυλάκιση προτείνουν οι εισαγγελείς

Ποινή που φτάνει τα 15 έτη φυλάκισης αντιμετωπίζει ο πρώην Γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ, για τις κατηγορίες περί διαφθοράς που αντιμετωπίζει. Ο Μενέντεζ άκουσε τους εισαγγελείς του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης να προτείνουν τη συγκεκριμένη ποινή, τονίζοντας ότι «τα αδικήματα του πρώην Γερουσιαστή είναι ίσως τα πιο σοβαρά για τα οποία έχει καταδικαστεί οποιοσδήποτε άλλος ομοσπονδιακός γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μενέντεζ καταδικάστηκε τον περασμένο Ιούλιο για δωροδοκία, εκβίαση και ως ξένος πράκτορας της Αιγύπτου μετά από δίκη που επικεντρώθηκε σε 13 ράβδους χρυσού, σχεδόν 500.000 δολάρια σε μετρητά και μια Mercedes-Benz που κατασχέθηκε στο σπίτι του.

Prosecutors seek 15-year sentence for Bob Menendez following bribery conviction https://t.co/riXfoSvtg5 via @politico

— Ry Rivard (@ryrivard) January 10, 2025