Φωτιά στο Λος Άντζελες: Σάλος με βίντεο που δείχνει πυροσβέστη να σβήνει την φωτιά με… τσάντα

Η φωτιά στο Λος Άντζελες συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τουλάχιστον 10 νεκρούς και ζημιές που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ώρα που σπίτια και περιουσίες παραδίδονται στις φλόγες και οι πολίτες κραυγάζουν για λάθη και παραλείψεις της κυβέρνησης της Πολιτείας έρχεται ένα βίντεο από το πεδίο της δράσης να μας αφήσει με ανοικτό το στόμα.

Κι αυτό, γιατί στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η προσπάθεια ενός πυροσβέστη να κατασβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας μια τσάντα, που μοιάζει με γυναικεία.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σάλο, βλέπουμε αρχικά δύο πυροσβέστες να βρίσκονται δίπλα σε ένα πυροσβεστικό όχημα, έχοντας στα χέρια τους κάτι το οποίο δεν σηκώνει αμφισβήτηση ότι είναι τσάντα με τα χαρακτηριστικά λουριά και μάλιστα θυμίζει πολύ μια γυναικεία τσάντα. Στη συνέχεια, την τσάντα αυτή τη γεμίζουν με νερό και ο ένας πυροσβέστης την παίρνει και τρέχοντας πλησιάζει ένα μικρό οίκημα, που θυμίζει εξωτερική αποθήκη και ρίχνει νερό στη στέγη του, την ώρα που φαίνονται καπνοί να βγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο.

Η κίνηση αυτή επαναλαμβάνεται δευτερόλεπτα μετά από άλλον πυροσβέστη, που έχει στα χέρια του μια ανοιχτόχρωμη τσάντα με την οποία και πάλι ρίχνει νερό στο ίδιο σημείο.

Το βίντεο έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις αναφορικά με την έλλειψη σε νερό και μέσα για να μπορέσουν οι πυροσβέστες να κάνουν το καθήκον τους, καθώς μέχρι τώρα φέρονται να κάνουν το καλύτερο δυνατό υπερβάλλοντας εαυτούς.

Μάλιστα, τα σχόλια χρηστών στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για αποστολή πυροσβεστών του τμήματος του Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια στην Ουκρανία, όπου και βοήθησαν στην κατάσβεση των φωτιών που προκαλούνταν από ρωσικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα του Λος Άντζελες, που επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο, ανέφερε ότι αυτά στα χέρια των πυροσβεστών δεν είναι γυναικείες τσάντες, αλλά σάκοι που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες συγκεκριμένα για να σβήσουν μικρές εστίες φωτιάς, όπως η συγκεκριμένη.

