Φωτιές στο Λος Άντζελες: Εξοργισμένος ο Μελ Γκίμπσον με τον Κυβερνήτη – «Νομίζω ότι όλοι οι φόροι μας πήγαν στο ζελέ για τα μαλλιά του»

Η συνέντευξη του Μελ Γκίμπσον στο podcast του Τζο Ρόγκαν, «The Joe Rogan Experience», πυροδότησε συζητήσεις, καθώς ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης επέκρινε έντονα τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, για την αντίδρασή του στις καταστροφικές φωτιές που πλήττουν το Λος Άντζελες.

Στις δηλώσεις του, ο 69χρονος Γκίμπσον κατηγόρησε τον Νιούσομ ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις του για διαχείριση των δασών και πρόληψη πυρκαγιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ο Νιούσομ είπε “θα φροντίσω τα δάση και θα τα συντηρήσω” — δεν έκανε τίποτα».

Ο Ρόγκαν σχολίασε ότι ο κυβερνήτης φαίνεται να διοχετεύει τα δημόσια χρήματα για στήριξη αστέγων, αντί για πρόληψη πυρκαγιών, ενώ ο Γκίμπσον πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι οι φόροι μας πήγαν πιθανότατα στο ζελέ μαλλιών του Γκάβιν».

NEW: Joe Rogan and Mel Gibson blast California Governor Gavin Newsom for failing to prepare Los Angeles for the devastating wildfires.

“They spent $24 billion last year on the homeless, and what did they spend on preventing these wildfires?”

“In 2019, Newsom said he would take… pic.twitter.com/xJaQeDVMIA

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) January 9, 2025