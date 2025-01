Λος Άντζελες: Οι φωτιές καταστρέφουν τα σπίτια των διασήμων – Οι επαύλεις των σταρ που μετατράπηκαν σε στάχτη

Οι καταστροφικές φωτιές που μαίνονται και πλήττουν το Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά, με πολλά από τα σπίτια διάσημων του Χόλιγουντ να έχουν ισοπεδωθεί και να είναι πλέον μόνο στάχτη και συντρίμμια.

Ανάμεσα στους διάσημους που έχουν πληγεί από τις φλόγες είναι ο Άντονι Χόπκινς, ο Τζον Γκούντμαν, ο Γιουτζίν Λεβί και η Άννα Φάρις, οι οποίοι είδαν τις εντυπωσιακές επαύλεις τους να εξαφανίζονται από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται στην περιοχή.

Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον πέντε μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν την περιοχή, με τις δύο μεγαλύτερες να έχουν κάψει τουλάχιστον 80.000 στρέμματα και να μην είναι σε καμία περίπτωση υπό έλεγχο.

Η καταστροφή έχει ήδη αφήσει 10 νεκρούς, με 5.000 κτίρια να έχουν καταστραφεί και 180.000 ανθρώπους να έχουν λάβει εντολή εκκένωσης.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά, η «Palisades Fire» στο Πασίφικ Παλισέιντς, έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της ακριβής γειτονιάς του, η οποία φιλοξενεί πολλούς αστέρες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μουσικής.

Αρκετοί διάσημοι, όπως η Παρίς Χίλτον, έχουν μιλήσει ανοιχτά για την έκταση των ζημιών στα σπίτια τους, ενώ για άλλους παραμένει ασαφές το μέγεθος της καταστροφής.

Πολλοί διάσημοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με εντολές εκκένωσης να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, ενώ εκείνοι που βρίσκονται αλλού παρακολουθούν με τρόμο τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα γραφήματα της MailOnline, η εικόνα από τα σπίτια των διασήμων στο Λος Άντζελες, είναι αποκαρδιωτική.

«Στέκομαι εδώ, σε αυτό που ήταν το σπίτι μας, και ο σπαραγμός είναι πραγματικά απερίγραπτος», έγραψε στο Χ η Πάρις Χίλτον, σε μια ανάρτηση που συνοδεύτηκε από βίντεο που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής στο σπίτι της.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable.💔🥺 When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7

— Paris Hilton (@ParisHilton) January 10, 2025