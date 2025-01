Λος Άντζελες: Λανθασμένη ειδοποίηση εκκένωσης προκάλεσε πανικό στους κατοίκους – Το «τεχνικό λάθος» που οδήγησε σε χάος και αντιδράσεις

Ένα λάθος από τις Αρχές του Λος Άντζελες προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της κομητείας την Πέμπτη το βράδυ, καθώς εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για όλη την περιοχή λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Ωστόσο, λίγο αργότερα, αποδείχθηκε ότι η ειδοποίηση στάλθηκε κατά λάθος.

Τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων άρχισαν να χτυπούν από το προειδοποιητικό μήνυμα, παρόμοιο του 112, που προέτρεπε τους κατοίκους να «συγκεντρώσουν αγαπημένα πρόσωπα, κατοικίδια και προμήθειες» και να εκκενώσουν τα σπίτια τους. «Έχει εκδοθεί προειδοποίηση εκκένωσης στην περιοχή σας», ανέφερε το μήνυμα.

Η επόπτης της κομητείας του Λος Άντζελες, Τζάνις Χαν, παραδέχθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι το μήνυμα ήταν λάθος, γεγονός που προκάλεσε οργή στους ήδη εξαντλημένους κατοίκους από τις συνεχείς πυρκαγιές.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η προειδοποίηση εκκένωσης που πολλοί από εμάς λάβαμε στα τηλέφωνά μας εκδόθηκε κατά λάθος σε ολόκληρη την Κομητεία λόγω τεχνικού σφάλματος», έγραψε. «Θα εκδοθεί διόρθωση σύντομα».

I have been informed the evacuation warning that many of us just received on our phones was mistakenly issued countywide due to a technical error. A correction will be issued shortly. — Janice Hahn (@SupJaniceHahn) January 10, 2025



Η Χαν εξήγησε ότι η ειδοποίηση προοριζόταν αποκλειστικά για τις περιοχές που επηρεάζονται από την «Kenneth Fire» στο Γούντλαντ Χιλς. Πράγματι, λίγα λεπτά αργότερα στάλθηκε διορθωτική ειδοποίηση: «Αγνοήστε την προηγούμενη προειδοποίηση εκκένωσης. Αφορούσε μόνο τη φωτιά Kenneth».

Το λάθος αυτό προκάλεσε νέο κύμα κριτικής προς τους αξιωματούχους της Καλιφόρνιας, με αρκετούς να απαιτούν τις παραιτήσεις του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, για τη διαχείριση της κρίσης.

«Η ψεύτικη ειδοποίηση με αποσυντόνισε εντελώς», δήλωσε κάτοικος του Λος Άντζελες στη New York Post. «Ήμουν στο τηλέφωνο με την οικογένειά μου που ανησυχούσε για μένα όταν το μήνυμα εμφανίστηκε στο τηλέφωνό μου. Αμέσως σηκώθηκα και άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου, παρόλο που μένω στο κέντρο της πόλης. Δεν σταμάτησα μέχρι να ακούσω στις ειδήσεις ότι και οι δημοσιογράφοι είχαν λάβει κατά λάθος την ίδια ειδοποίηση. Ήταν ανεύθυνο, εκνευριστικό και προκάλεσε πανικό χωρίς λόγο».

Άλλοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους μέσω social media. «Καλή δουλειά, κομητεία του Λος Άντζελες, που στείλατε λάθος ειδοποίηση εκκένωσης για ολόκληρη την κομητεία και τρομοκρατήσατε τόσους ανθρώπους», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.

«Ο καημένος ο γείτονάς μου στον πάνω όροφο πανικοβλήθηκε και έφυγε τρέχοντας».

Nice work la county for sending out an INCORRECT evacuation alert for the entire county and freaking out many people. My poor upstairs neighbor was frantic to get out of here because of it and left in a panic. #LAFire — Elisa Leone (@designomad) January 10, 2025



«Τι πλήρης και απόλυτη αποτυχία από όλους σας», σχολίασε άλλος χρήστης. «Φανταστείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα έπειτα από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 24-48 ώρες».

What a complete and utter failure, all of you.

Imagine getting this text after going through what they have in the last 24-48 hours. — Amy Strong 🇺🇸 (@strong10080) January 10, 2025



Κάποιοι, ωστόσο, προσπάθησαν να δουν τη θετική πλευρά της κατάστασης. «Νομίζω ότι όλοι είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις τελευταίες 48-72 ώρες», δήλωσε ένας κάτοικος στη NY Post που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος. «Έχουν γίνει περισσότερα καλά με τις εκκενώσεις παρά κακό. Νομίζω ότι όλοι χρειάζονται λίγη κατανόηση αυτή τη στιγμή. Κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε!»

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δέχεται σφοδρή κριτική για την απουσία της από την πόλη κατά τη διάρκεια της έναρξης των πυρκαγιών, καθώς βρισκόταν στην Γκάνα για να παραστεί στην ορκωμοσία του Προέδρου της χώρας. Επικρίθηκε επίσης για τις περικοπές στον προϋπολογισμό της πυροσβεστικής κατά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Από την επιστροφή της στην πόλη την Τετάρτη, η Μπας αποφεύγει τους δημοσιογράφους, ενώ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου προέτρεψε τους πληγέντες να επισκεφθούν το «URL», χωρίς να αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

#KarenBass says “URL” she is a robot. No emotion. No empathy. No humanity. Utter incompetence. This is why the public is fed up with sleazy corrupt politicians. #PalisadesWildfire #PalisadesWildfire #RecallKarenBass pic.twitter.com/m33ER0mMq0 — LA FAN (@LosAngelesFanz) January 9, 2025



Ο δημοσιογράφος του Sky News, Ντέιβιντ Μπλέβινς, την ρώτησε στο αεροδρόμιο αν οφείλει μια συγγνώμη στους πολίτες για την απουσία της ενώ τα σπίτια τους καίγονταν. Η Μπας δεν απάντησε, ενώ εκείνος συνέχισε: «Μετανιώνετε που περικόψατε τον προϋπολογισμό της πυροσβεστικής κατά εκατομμύρια δολάρια, κυρία Δήμαρχε;»

‘Do you owe citizens an apology for being absent whilst their homes were burning? Do you regret cutting the fire department’s budget?

@skydavidblevins questions the mayor of LA, Karen Bass, as she faces backlash regarding the California wildfires.https://t.co/Nkz8onjC7V pic.twitter.com/WwRwp6Imqz — Sky News (@SkyNews) January 8, 2025



Η Μπας παρέμεινε σιωπηλή, με τον δημοσιογράφο να επιμένει: «Δεν έχετε τίποτα να πείτε σήμερα; Ο Έλον Μασκ λέει ότι είστε εντελώς ανίκανη — σκέφτεστε να παραιτηθείτε;»



Η Μπας παρέμεινε ακίνητη, κοιτάζοντας στο κενό, ενώ ο Μπλέβινς συνέχιζε να θέτει ερωτήματα.