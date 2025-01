Πόλη «φάντασμα» το Λος Άντζελες: Συγκλονιστικό βίντεο από drone αποκαλύπτει τη βιβλική καταστροφή από τις φωτιές

Αποκαρδιωτικά πλάνα από drone αποτυπώνουν τεράστιες περιοχές του Λος Άντζελες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, καθώς οι καταστροφικές φωτιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες. Ο σερίφης της κομητείας, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μοιάζει σαν να έπεσε ατομική βόμβα σε αυτές τις περιοχές».

Το βίντεο που τραβήχτηκε την Τετάρτη, παρουσιάζει μια εντελώς εγκαταλελειμμένη γειτονιά, όπου τα σπίτια και οι δομές έχουν μετατραπεί σε ερείπια, καλυμμένα με κάρβουνο και στάχτες.

NEW: Drone footage shows the devastating aftermath of the LA fires which have destroyed thousands of homes.

At this time, five people are deceased, over 2,000 structures have burned down and at least 130,000 residents are under evacuation order.

Unfortunately, forecasters warn… pic.twitter.com/gVeWmeaRWu

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 9, 2025