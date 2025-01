Λος Άντζελες: Κάηκε το σπίτι του προπονητή των Λέικερς Τζέι Τζέι Ρέντικ

Το ΝΒΑ ανέβαλε τον αγώνα της Πέμπτης (9/1) μεταξύ των Λέικερς και των Σάρλοτ Χόρνετς στο Λος Άντζελες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην περιοχή, ενώ οι Λος Άντζελες Ραμς του NFL εξακολουθούν να αναμένουν την απόφαση για το αν θα διεξαχθεί ο εντός έδρας αγώνας των play off τη Δευτέρα (13/1).

Δυο τεράστιες πυρκαγιές απειλώντας το Λος Άντζελες από τα ανατολικά και τα δυτικά, συνέχισαν ακατάπαυστα το καταστροφικό έργο τους την Πέμπτη (9/1), δύο ημέρες μετά το ξεκίνημά τους, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να καταπολεμήσουν άλλη μια φωτιά που καίει τους λόφους του Χόλιγουντ.

«Είμαστε συντετριμμένοι για το Λος Άντζελες», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Λέικερς.

The NBA is postponing Lakers-Hornets game tonight at Crypto Arena due to ongoing wildfires in the Los Angeles area 🙏 pic.twitter.com/jlz8u2rmCa

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2025