Πτώση 3% στις τιμές πετρελαίου επέφεραν οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

  • Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σήμερα πτώση έως και 3%, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «οι σκοτωμοί» στο Ιράν έχουν «τελειώσει».
  • Το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια, ενώ αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια.
  • Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν και των απειλών της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.
Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σήμερα πτώση έως και 3%, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «οι σκοτωμοί» στο Ιράν έχουν «τελειώσει», χωρίς να διευκρινίσει αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ανάλυση Αμερικάνου πρώην αξιωματούχου: «Ασαφής» o Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια, ενώ αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια.

Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, που σπαρασσόταν από ογκώδεις διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, και των απειλών της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

Τραμπ για Ρεζά Παχλαβί: Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ηγηθεί στο Ιράν

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

