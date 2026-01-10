«Προσωρινή» εκκένωση του Κιέβου ζήτησε ο Δήμαρχος Κλίτσκο – Ζελένσκι: «Να μην αποφεύγεις τα προβλήματα αλλά να τα λύνεις»

  • Ρωσικά μαζικά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση.
  • Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ζήτησε την «προσωρινή» εκκένωση της πόλης, προτρέποντας όσους κατοίκους μπορούν να φύγουν, καθώς περίπου 6.000 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, σε μια αιχμηρή δήλωση, κάλεσε τις δημοτικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο».
Enikos Newsroom

διεθνή

«Προσωρινή» εκκένωση του Κιέβου ζήτησε ο Δήμαρχος Κλίτσκο – Ζελένσκι: «Να μην αποφεύγεις τα προβλήματα αλλά να τα λύνεις»

Ρωσικά μαζικά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση, ωθώντας τον δήμαρχο σήμερα να ζητήσει την “προσωρινή” εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

“Οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο -περίπου 6.000- είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση”, προειδοποίησε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος προέτρεψε όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν από την πόλη “προσωρινά”.

Σε μια αιχμηρή δήλωση που προφανώς προοριζόταν για τον Κλίτσκο, ο Ζελένσκι κάλεσε απόψε τις δημοτικές αρχές “να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο”.

Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου δεν είδαν μαζική συρροή πολιτών στους σταθμούς των λεωφορείων και των τρένων.

Ομάδες εργάζονται σήμερα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -7°C έως -12°C για να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τη θέρμανση στην πρωτεύουσα, η οποία είχε διακοπεί σε 417.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

Στη χθεσινή νύχτα βομβαρδισμών έγινε χρήση, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου -τον Φεβρουάριο του 2022-, του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς Oreshnik στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε “ξεκάθαρη αντίδραση” από τη διεθνή κοινότητα μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του κύματος ψύχους, και είχε επιπτώσεις σε περίπου 40 τοποθεσίες στην πρωτεύουσα.

Η ουκρανική εισαγγελία έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες.

07:29 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετ...
06:54 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

NASA: Eσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον ISS την Παρασκευή, λόγω προβλήματος υγείας

Την Παρασκευή αναμένεται η εσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (I...
05:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού...
05:22 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υπο...
