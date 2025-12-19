Πούτιν: «Δεν είμαι υπεύθυνος» για τους θανάτους στην Ουκρανία – Σχέδιο για κατάπαυση του πυρός αν ο Ζελένσκι κάνει εκλογές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «υπεύθυνο» για τους θανάτους που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξέσπασε από τη ρωσική εισβολή εκεί πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», είπε κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας ετήσιας τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου, κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές για τον πόλεμο.

Παράλληλα είπε πως η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον άλλων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι «θα της φερθούν με σεβασμό» και κατηγόρησε τη Δύση ότι «εξαπάτησε» τη Μόσχα συνεχίζοντας την επέκταση του ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε, η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία αν λάμβανε εγγυήσεις για την ασφάλειά της και ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία «με ισότιμους όρους» με τη Δύση, υπογράμμισε

«Δεν θα υπάρξει καμία επιχείρηση αν μας φέρεστε με σεβασμό και σεβαστείτε τα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν στο μέλλον «νέες ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» – ο όρος που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Προειδοποίησε ωστόσο κατά όποιας απειλής αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ, λέγοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα συναντήσουν αντίσταση από τη Μόσχα και θα διακινδυνεύσουν μια «μεγάλης κλίμακας σύγκρουση».

Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγγυηθεί την ασφάλεια και να διακόψει επιθέσεις βαθιά μέσα στο ουκρανικό έδαφος αν το Κίεβο διεξαγάγει εκλογές.

Είπε ότι οι Ουκρανοί πολίτες που ζουν στη Ρωσία θα πρέπει επίσης να μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές.

«Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, τουλάχιστον διακόπτοντας, ή αποφεύγοντας, επιθέσεις βαθιά στο έδαφος της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ