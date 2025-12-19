Κασπία Θάλασσα: Ουκρανικά πλήγματα με drones σε ρωσική εξέδρα άντλησης πετρελαίου

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στην ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.

SBU hit its third Russian oil platform in the Caspian Sea, with Alpha Center drones striking Lukoil’s Rakushechnoye rig after earlier attacks on Filanovsky and Korchagin platforms halted production. pic.twitter.com/jqSevNXSLC — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ