Πόλεμος στην Ουκρανία: Σύντομα ο τέταρτος γύρος συνομιλιών, λένε Ρώσοι διαπραγματευτές

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου συνομιλιών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, οι Ρώσοι διαπραγματευτές δήλωσαν ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών με τους Ουκρανούς συναδέλφους τους θα γίνει πολύ σύντομα στη Λευκορωσία.

«Ο επόμενος, τέταρτος γύρος, θα διεξαχθεί πολύ-πολύ σύντομα», είπε ο Λεονίντ Σλούτσκι μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση. «Δεν θα ανακοινώσω την ακριβή ημερομηνία ακόμη. Θα καθοριστεί πιθανότατα αύριο», πρόσθεσε.

Ένας άλλος Ρώσος διαπραγματευτής, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είπε ότι ο σημερινός, τρίτος γύρος των ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών «δεν στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών» της Μόσχας. «Ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντικότερη πρόοδο», πρόσθεσε.

Russian delegation head Vladimir Medinsky (R) hopes for a “more significant step forward” in next round pic.twitter.com/MBixBT0B95

#UPDATE Kyiv’s presidential advisor Mikhailo Podolyak (L) says negotiators “have achieved some positive results concerning the logistics of humanitarian corridors”

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δήλωσε πως Ρωσία και Ουκρανία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για κατάπαυση του πυρός. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι στις σημερινές συνομιλίες επιτεύχθηκε «μικρή πρόοδος» όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή για την απομάκρυνση των αμάχων. Δεν υπήρξε όμως κάποια συμφωνία που να βελτιώνει σημαντικά την ευρύτερη κατάσταση.

The third round of talks has come has ended

There have been some slight improvements in the logistics of humanitarian corridors

Intensive negotiations on the regulations main political block, as well as a ceasefire and security guaranteeshave persisted – Mikhail Podolyak pic.twitter.com/dw6c41e0Er

— Zaid Ahmd (Ukraine & Russia War Updates) (@realzaidzayn) March 7, 2022