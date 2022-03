Ο πρώην λογογράφος του Βλαντίμιρ Πούτιν αποκαλύπτει: “Αν γνώριζε τι θα συνέβαινε…”

“Αν ο Πούτιν γνώριζε τι θα συνέβαινε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δεν θα το είχε κάνει ποτέ” υποστηρίζει ο πρώην λογογράφος του Ρώσου προέδρου μιλώντας στα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης. Ο Αμπάς Γκαλιάμοφ, που πλέον ζει μόνιμα στο Τελ Αβίβ, υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει την εισβολή” αλλά “χρειάζεται να παρουσιάσει ένα τρόπαιο στον ρωσικό λαό και τη ρωσική ελίτ”.

Επίσης, ο πρώην λογογράφος του Πούτιν σημειώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος πίστευε πως η εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν γρήγορη και αποφασιστική και ότι θα είχε τελειώσει μέσα σε δύο ή τρεις μέρες και μετά θα μπορούσε να επιβάλει μία κυβέρνηση-μαριονέτα.

Όπως προσθέτει, “ο Ρώσος πρόεδρος αντιλαμβάνεται ότι έχει μπει σε μπελάδες και σίγουρα δεν το υπολόγιζε”. Επίσης, σύμφωνα με τον Γκαλιάμοφ, το βασικό κίνητρο για την εισβολή δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία ή με τις ΗΠΑ ή με το ΝΑΤΟ, αλλά με τη μείωση της δημοτικότητάς του στο εσωτερικό της Ρωσίας. “Τα ποσοστά δημοτικότητάς του έχουν μειωθεί τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια”, είπε, “και αυξάνεται η διάθεση για διαμαρτυρία. Ο Πούτιν θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα”. “Αυτό τον ώθησε να ξεκινήσει τον πόλεμο με την ελπίδα ότι ο πατριωτισμός θα ενισχύσει τη δημοτικότητά του”, προσθέτει ο Γκαλιάμοφ.

Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες, σε μια προσπάθεια να τον αποκωδικοποιήσει, ο πρώην λογογράφος του Ρώσου προέδρου μιλώντας στον ενημερωτικό ιστότοπο WION, τόνισε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι “λογικός άνθρωπος”.

Όπως είπε ο Αμπάς Γκαλιάμοφ “πάντα μου φαινόταν απόλυτα λογικός. Δεν θα μπορούσες ποτέ να σκεφτείς ότι θα μπορούσε ποτέ να συμπεριφερθεί τόσο συναισθηματικά”.

Μιλώντας απευθείας από το Τελ Αβίβ για την εισβολή στην Ουκρανία, ο Γκαλιάμοφ είπε ότι σε αυτήν την περίπτωση, ο Πούτιν έχει πράγματι ένα “σχέδιο Β”: “Σε αυτή την περίπτωση, εξαπατήθηκε… εξαπατήθηκε από τη δική του προπαγάνδα. Προσπαθούσε να αποδείξει στους Ρώσους ότι η Ουκρανία είναι αδύναμη και ο ρωσικός στρατός είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο”.

