Συναγερμός στο Λονδίνο: Στις φλόγες πολυώροφο κτίριο κοντά στο Σίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περισσότεροι από 125 πυροσβέστες προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε έναν ουρανοξύστη στο Λονδίνο, κοντά στο Σίτι, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Το πολυώροφο κτίριο, που στεγάζει διαμερίσματα και γραφεία, εκκενώθηκε. Οι φλόγες είναι ορατές από τον δρόμο και πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Twenty fire engines are now at the scene of the #Whitechapel fire which is in a block of flats and offices. Our Control Officers have taken more than 50 calls to the blaze © @dinglebobs https://t.co/wyMmpNeYbp pic.twitter.com/ijiW2WNOg8

— London Fire Brigade (@LondonFire) March 7, 2022