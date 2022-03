Βλαντίμιρ Πούτιν σε Σαρλ Μισέλ: Πιέστε το Κίεβο να σεβαστεί το ανθρωπιστικό δίκαιο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, προέτρεψε την ΕΕ να πιέσει τις Αρχές στο Κίεβο να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο.

Το Κρεμλίνο πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι συζητήθηκαν οι ανθρωπιστικές πτυχές της κατάστασης στην Ουκρανία και ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μισέλ για τις συνομιλίες της Ρωσίας με τους Ουκρανούς εκπροσώπους.

Στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής πλευράς για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρε ότι ο Μισέλ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά του ο Μισέλ, στο twitter, κατά τη συνομιλία, «συζητήθηκε η τραγική κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία». «Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», τονίζει επιπλέον ο Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες και να διασφαλιστεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, εν μέσω εχθροπραξιών.

Discussed with President @KremlinRussia_E the unfolding tragic situation in #Ukraine

The EU condemns in the strongest possible terms Russia’s aggression against Ukraine.

— Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022