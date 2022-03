Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας

Λίγα λεπτά μετά την άφιξη και της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Λευκορωσία, ξεκίνησε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Στα social media κυκλοφορούν πλάνα από τη στιγμή της άφιξης της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στο σημείο των διαπραγματεύσεων.

The 3d round of talks between #Russian and #Ukrainian negotiators will start at any time soon at a location in Brest in Belarus. Earlier, #Russia said the talks will still be focusing on the same issues as previous talks.

Video: Ukrainian delegation arrives by helicopter#Ukraine pic.twitter.com/kunBOAtmLU

