Πόλεμος στην Ουκρανία: Έφθασε η ουκρανική αντιπροσωπεία στην Λευκορωσία για τις διαπραγματεύσεις

Τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας έφτασαν στην Λευκορωσία για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, ενώ συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Στα social media κυκλοφορούν πλάνα από τη στιγμή της άφιξης της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στο σημείο των διαπραγματεύσεων.

The delegation of Ukraine arrived at the third round of negotiations with Russia on two NATO helicopters pic.twitter.com/Hw4uvSNm2a

— Spriter (@spriter99880) March 7, 2022