Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια, δακρυγόνα και δεκάδες συλλήψεις στη διαδήλωση για την Πρωτομαγιά

Με επεισόδια και συλλήψεις σημαδεύτηκαν οι κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 210 άτομα χθες, Τετάρτη (1/5), όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, αφού χρησιμοποίησε δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες για να σταματήσει τους διαδηλωτές να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, το παραδοσιακό επίκεντρο των διαδηλώσεων της Πρωτομαγιάς στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει την παραμονή της Πρωτομαγιάς ότι δεν θα επιτραπεί να πραγματοποιηθούν οι ετήσιες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ, η οποία είχε αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, η στάση αυτή παραβιάζει το δικαίωμα των Τούρκων να οργανώνουν δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, ένα δικαίωμα που επιβεβαιώθηκε και με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, απηύθυνε κάλεσμα να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία, παρά την απαγόρευση που είχε εκδοθεί από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

«Εάν η 1η Μαΐου δεν εορταστεί στην κεντρική πλατεία της χώρας, τότε αυτό σημαίνει πως η δημοκρατία έχει πρόβλημα. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθεί η Ταξίμ», είπε ο Οζέλ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Ο Οζέλ και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος επανεξελέγη φέτος, ενώθηκαν στη συνέχεια με τους εργάτες και τα μέλη των συνδικάτων στην πορεία προς την πλατεία Ταξίμ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την οικονομική δυσχέρεια.

Ωστόσο, η οργανωτική επιτροπή της Πρωτομαγιάς ανακοίνωσε λίγο αργότερα το τέλος της διαδήλωσης στο Σαρατσάνε, μετά την επέμβαση της αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε αποδοκιμασίες από τους διαδηλωτές.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν αναπτύξει ελεύθερους σκοπευτές στο ιστορικό υδραγωγείο Valens και δημιούργησαν έναν φραγμό με «αύρες» και δεκάδες αστυνομικούς, αποκλείοντας όλες τις διαδρομές προς την πλατεία, σύμφωνα με το Reuters.

Ορισμένοι διαδηλωτές εκσφενδόνισαν πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς προσπάθησαν να παραβιάσουν τα οδοφράγματα.

The annual May Day protests in Istanbul, Türkiye, were once again met with extreme violence. Police set up a massive barricade to stop protesters from accessing the city’s main square, Taksim Square. Those who attempted to break through were met with tear gas and rubber bullets. pic.twitter.com/SrrpqZHGP6

— Azadar Hussain (@Azadar04) May 1, 2024