Ισραήλ: Δυσαρεστημένος ο Ουκρανός πρέσβης για την άρνηση παροχής αμυντικής βοήθειας – Το μήνυμα που έστειλε με το κράνος

Τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση του Ισραήλ να παρέχει αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την εισβολή στη χώρα, εξέφρασε ο Ουκρανός πρέσβης στο Ισραήλ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος έκανε αυτές τις δηλώσεις φορώντας ένα κράνος σε μια συνέντευξη Τύπου ρωτώντας ρητορικά πώς ένας τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να θεωρηθεί θανατηφόρος. “Δεν είναι δυνατόν! Τι φοβάστε; Το προσωπικό ασφαλείας για τους Ουκρανούς είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να σώσετε ζωές Ουκρανών” παρακίνησε ο πρέσβης Γκεργκέν Κορνίτσουκ.

Πάντως, ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες του Ισραήλ να μεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την επίλυση της εμπόλεμης σύρραξης, λέγοντας ότι αυτό αντιστάθμισε κάθε στρατιωτική βοήθεια που το Ισραήλ μπορούσε να έχει παράσχει.

Σημειώνεται πως ενώ το Ισραήλ καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιορίζεται προς το παρόν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, κρατώντας ανοιχτούς τους διαύλους με τη Μόσχα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ μετέβη αιφνιδιαστικά το Σάββατο στην Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

«Όλοι πρέπει να κάνουν τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σταματήσει αυτή η τρομερή ανθρώπινη τραγωδία, την οποία κανείς δεν πίστευε ότι θα βλέπαμε στην εποχή μας», είπε ο Μπένετ, ο οποίος έχει αποκαλύψει λίγες λεπτομέρειες για την τρίωρη συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο.

«Ο πρωθυπουργός είπε χθες (ότι) ακόμη και αν υπάρχει μόνο 1% (πιθανότητα) επιτυχίας, θα προσπαθήσει να το κάνει… ό,τι είναι δυνατό για να επιτευχθεί ειρήνη», είπε ο Κορνίτσουκ, μιλώντας στα αγγλικά, στους δημοσιογράφους.

«Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από, για παράδειγμα, τις πωλήσεις όπλων ή πυρομαχικών, κ.λπ., ότι εξακολουθούμε να παλεύουμε με την ισραηλινή κυβέρνηση ως παράπλευρο ζήτημα, αλλά λόγω των περιορισμών (του Ισραήλ) – τους καταλαβαίνουμε».

Earlier: Ukranian Ambassador to Israel, Yevgen Korniychuk, says he admires Israel’s decision to support Ukraine with humanitarian aid. #UkraineRussia pic.twitter.com/dWlyHae0Yu

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 1, 2022