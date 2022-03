Ουκρανία: Το Κίεβο απαιτεί τον τερματισμό επιθέσεων σε αμάχους

Να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων κάλεσε σήμερα την Ρωσία ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, λίγο πριν την έναρξη του τρίτου γύρου συνομιλιών με Ρώσους αξιωματούχους για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Σε λίγα λεπτά, θα αρχίσουμε να μιλάμε με εκπροσώπους μιας χώρας που πιστεύει σοβαρά ότι η μεγάλης κλίμακας βία κατά των αμάχων είναι μια επιχειρηματολογία. Αποδείξτε ότι αυτό δεν ισχύει», έγραψε στο Twitter.

Now we are about to start talking to representatives of a country that seriously believes that massive violence against civilians is an argument. Let’s prove them wrong. Do not pay attention to various toxic surnames like Yanukovych, Boyko, Muraev, which the RF foolishly pull… pic.twitter.com/VFPvlH3V9Q

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022