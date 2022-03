Καναδάς: Νέες κυρώσεις κατά 10 «συνεργών» στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Nέες κυρώσεις σε βάρος 10 «συνεργών» στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. Τα 10 αυτά πρόσωπα είναι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ολιγάρχες.

«Ο Καναδάς ανακοινώνει νέες κυρώσεις εναντίον 10 ατόμων που κρίνονται συνεργοί σε αυτήν την αδικαιολόγητη εισβολή», δήλωσε ο Τριντό σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον, αλλά και τον Ολλανδό Μαρκ Ρούτε.

“Canada is announcing new sanctions on ten individuals complicit in this unjustified invasion,” says Canadian PM Justin Trudeau

The list includes “senior government officials” and comes from jailed Russian opposition leader Alexei Navalnyhttps://t.co/nczZ9qWV41 pic.twitter.com/TSL8qNr2eC

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 7, 2022