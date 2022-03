Μπόρις Τζόνσον: Η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα για να αναζητήσει άλλες πηγές ενέργειας πέρα από τη Ρωσία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί απλά να σταματήσει τη χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μία νυκτί, αλλά ότι οι χώρες πρέπει να κινηθούν γρήγορα μαζί για να κοιτάξουν πέρα από τη Ρωσία για τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου της.

Ερωτηθείς εάν θα επιβληθεί μια ευρωπαϊκή απαγόρευση στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, είπε σε συνέντευξη Τύπου: «Υπάρχουν διαφορετικές εξαρτήσεις σε διαφορετικές χώρες, και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, και δεν μπορούμε απλά να σταματήσουμε τη χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μία νυκτί ακόμη και από τη Ρωσία. Μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα στο Ηνωμένο Βασίλειο… αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι όλοι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση… και ότι επιταχύνουμε αυτή την κίνηση και νομίζω ότι αυτό θα δείτε», συμπλήρωσε.

WATCH LIVE: Press conference on Ukraine with Prime Minister Mark Rutte @MinPres and Prime Minister @JustinTrudeau https://t.co/DYH0K5ghR2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022