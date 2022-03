Ουκρανία: Εκρήξεις ακούγονται στην πόλη Νικολάεβ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγη ώρα στην πόλη Νικολάεβ (ή Μικολάιβ) στη νότια Ουκρανία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις τη σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες.

Στον ουρανό φαίνονται μαύρα σύννεφα καπνού, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε την κατάληψη του αεροδρομίου της πόλης από τους Ρώσους.

#RussiaUkraine

The Mayor of #Nikolaev just announced the capture of the city’s airport by the Russian Army…he ends by saying everything will be fine🤨 pic.twitter.com/IfvqBFQV4K

