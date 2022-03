Γαλλία: Επίθεση με μολότοφ σε ρωσικό ινστιτούτο στο Παρίσι

«Επαρκή» προστασία ζήτησε η Ρωσία για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι έγινε «επίθεση» με βόμβα μολότοφ σε ένα από τα πολιτιστικά κέντρα της στο Παρίσι, ενώ συνεχίζεται το ανηλεές σφυροκόπημα στην Ουκρανία.

Το Ρωσικό Σπίτι Επιστημών και Πολιτισμού, στα δυτικά προάστια του Παρισιού, δέχτηκε επίθεση τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα με «εμπρηστικό μηχανισμό» ο οποίος έσκασε στα κάγκελα, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή. Οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου, αφού ενημερώθηκαν από τον φύλακα ασφαλείας του κτιρίου, βρήκαν «κομμάτια γυαλιού και ενός υγρού» στο έδαφος, ενώ μια διαφημιστική αφίσα είχε «ελαφρώς μαυρίσει και λιώσει».

«Απαιτούμε από τις γαλλικές Αρχές να εγγυηθούν την επαρκή ασφάλεια των επίσημων αντιπροσωπειών μας» ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στον λογαριασμό της στο Twitter.

Το μήνυμά της συνοδεύεται από ένα βίντεο του συμβάντος, τραβηγμένο όπως υποστηρίζει από κάμερα ασφαλείας. «Οι ρωσικές αντιπροσωπείες στην Ουκρανία στοχοθετούνταν συχνά από τέτοιου είδους επιθέσεις πριν από το 2022 (…) επομένως μην μας λέτε ότι τέτοιες εξτρεμιστικές ενέργειες είναι η έκφραση ενός ‘δίκαιου θυμού’ λόγω της ειδικής ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης», συνέχισε.

Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova confirms an attempted Molotov Cocktail Attack at the Russian Cooperation Agency in Paris. It hit the fence; no injuries reported.

Bet this is what Western media wanted when encouraging using such weapons against Russians. pic.twitter.com/JmULQAMRqS

— Azhar (@lonelyredcurl) March 7, 2022