Φορτηγό έπεσε στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, στη ρωσική πρεσβεία στο Δουβλίνο. Ένα μεγάλο φορτηγό έπεσε στην είσοδο της πρεσβείας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί λόγω του περιστατικού.

Ένα βίντεο δείχνει το φορτηγό με ένα μεγάλο ρυμουλκούμενο να πέφτει με όπισθεν πάνω στην πύλη και να την ανοίγει, καθώς ένας μικρός αριθμός διαδηλωτών βρίσκεται στο σημείο.

Εκείνη τη στιγμή, κάποιοι ακούγεται να φωνάζουν “μπράβο”, σύμφωνα με τους irishtimes.

Στη συνέχεια, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και μοίρασε φωτογραφίες, λέγοντας πως πρόκειται για “ρωσικές θηριωδίες στην Ουκρανία”, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

“Θέλω ο πρέσβης και οι συνάδελφοί του να φύγουν από αυτή τη χώρα, να φύγουν από αυτήν την ελεύθερη χώρα”, είπε και πρόσθεσε: “Είναι καιρός να σηκωθούμε όρθιοι”.

Ο άνδρας αυτοπροσδιορίστηκε ως “εργάτης” από το Λέιτριμ και σχολίασε ότι πρόκειται να συλληφθεί σύντομα. “Έκανα τη δουλειά μου, παιδιά. Ήρθε η ώρα η υπόλοιπη Ιρλανδία να κάνει τη δουλειά της”, είπε καθώς τον οδήγησαν μακριά, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Truck crashes through gate at the Russian Embassy in Dublin; 1 man arrested pic.twitter.com/Mu6trJ4ONi

— Russia/Ukraine Updates (@rusukr321) March 7, 2022