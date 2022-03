Φρανκ Ο’ Φάρελ: Απεβίωσε ο πρώην τεχνικός της Γιουνάιτεντ

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ο’ Φάρελ.

Ο Φάρελ ήταν αυτός που ακολούθησε τον Ματ Μπάσμπι το 1971 ως τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια μικρή θητεία. Η Γιουνάιτεντ απέτισε φόρο τιμής τη Δευτέρα (7/03) στην ιστοσελίδα της στον πρώην διεθνή της Γουέστ Χαμ, της Πρέστον Νορθ Εντ και της Ιρλανδίας.

«Ενώ η 18μηνη παραμονή του Φρανκ στο τιμόνι της Γιουνάιτεντ ήταν μια περίεργη υπόθεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν ένας ταλαντούχος προπονητής και ένας άνθρωπος με αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα», ανέφερε ο σύλλογος της Premier League.

We are deeply saddened to learn that our former manager, Frank O’Farrell, has passed away aged 94.

Sending thoughts and prayers to his family and friends at this difficult time ❤️

— Manchester United (@ManUtd) March 7, 2022