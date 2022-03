Ουκρανία: Νεκρός ο δήμαρχος του Χόστομελ από ρωσικά πυρά – “Μοίραζε ψωμί και φάρμακα”

Νεκρός είναι ο δήμαρχος του Χόστομελ, πόλης που βρίσκεται βορειοδυτικά του Κίεβου και είναι η έδρα του στρατηγικής σημασίας στρατιωτικού αεροδρομίου Αντόνοφ. Ο Γιούρι Ίλιτς Πριλίπκο σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά, όπως ανέφεραν πηγές μέσα από το δημοτικό συμβούλιο.

⚡️Hostomel village council confirms on March 7 Russian troops killed head of Hostomel territorial community Yury Prylypko.

He was killed along with two other people while giving bread and medicine to Hostomel residents.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022