Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλοίο γενικής υποστήριξης “έδεσε” σε κατεχόμενο λιμάνι – Ξεφορτώνει άρματα μάχης

Mεγάλο πλοίο γενικής υποστήριξης, το Orsk, ελλιμένισαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο κατεχόμενο ουκρανικό λιμάνι Μπερντιάνσκ, 70 χλμ. νοτιοδυτικά της πολιορκούμενης πόλης – λιμάνι Μαριούπολης στην Αζοφική Θάλασσα, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 26η ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτού που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα μήνα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών ακτών στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και ένα μέρος της Μαύρης Θάλασσας, εκτός από τη Μαριούπολη, η οποία αρνείται να παραδοθεί.

The Russian dock landing ship “Orsk”, escorted by Black Sea Fleet naval forces, entered and unloaded military equipment in the port of Berdyansk. The Ukrainian forces in Berdyansk surrendered the port without a fight, leaving the entire port infrastructure intact. pic.twitter.com/NSG1lFCd37

