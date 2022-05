Πόλεμος στην Ουκρανία: “Η Μόσχα δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα” – Συνεχίζεται η επίθεση στη Μαριούπολη, λέει το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους στη χαλυβουργία Αζοφστάλ, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζει πως η Ρωσία δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτίθενται στη χαλυβουργία Αζοφστάλ, τελευταίο θύλακα της ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε την ώρα που αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ αναμένεται να φτάσει εκεί για να απομακρύνει τους αμάχους που εξακολουθούν να βρίσκονται στο εργοστάσιο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν “σε μερικές ζώνες, με την υποστήριξη της αεροπορίας, ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το εργοστάσιο” και “συνεχίζεται ο αποκλεισμός των μονάδων της (ουκρανικής) άμυνας”, αναφέρει το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Σε αυτήν δεν γίνεται αναφορά σε εκεχειρία, ενώ ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει την Τετάρτη το βράδυ ότι θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός για τρεις ημέρες, από χθες, Πέμπτη, ως το Σάββατο, για να επιτρέψει την απομάκρυνση αμάχων από τις εγκαταστάσεις του τεράστιου αυτού εργοστασίου.

Ωστόσο ένας Ουκρανός διοικητής που βρίσκεται στη χαλυβουργία δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ρώσοι “δεν κρατούν την υπόσχεσή τους” για εκεχειρία.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια για την απομάκρυνση αμάχων από την Αζοφστάλ. “Το επόμενο στάδιο της διάσωσης των ανθρώπων μας από την Αζοφστάλ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την στιγμή. Πληροφορίες για τα αποτελέσματα θα δοθούν αργότερα” στη δημοσιότητα, δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, ο επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

“Σήμερα επικεντρωνόμαστε στην Αζοφστάλ”, σημείωσε παράλληλα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ. “Η επιχείρηση ξεκινά τώρα. Προσευχόμαστε για την επιτυχία της”, πρόσθεσε νωρίτερα σήμερα, ενώ οι άμαχοι που εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στις αχανείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας υπολογίζονται σε περίπου 200.

Η κατάληψη της Αζοφστάλ θα επέτρεπε στη Μόσχα να δηλώσει ότι έχει θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της την Μαριούπολη, την πόλη-λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο νότιο άκρο του Ντονμπάς, η οποία είχε σχεδόν 500.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, αλλά έχει καταστραφεί από δύο μήνες πολιορκίας και βομβαρδισμών.

Μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι έχει θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της μόνον μια σημαντική πόλη στην Ουκρανία, τη Χερσώνα. Ουκρανοί δηλώνουν τις τελευταίες μέρες πως υποψιάζονται ότι η Μόσχα θέλει να διοργανώσει στρατιωτική παρέλαση στη Μαριούπολη στις 9 Μαΐου, την ημέρα που οι Ρώσοι γιορτάζουν τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 με μεγάλη παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι θέλει να διοργανώσει παρέλαση Ουκρανών αιχμαλώτων την “Ημέρα της Νίκης”, όπως έκαναν οι φιλορώσοι αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας το 2014 όταν κατέλαβαν την μεγάλη ουκρανική πόλη Ντονέτσκ.

(1/2) ‼️⚡️ – Russian fascists broke the ceasefire today and opened fire on a truck with evacuees!

“Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2014, παρέλαση αιχμαλώτων διεξήχθη στο Ντονέτσκ. Έβαλαν στρατιώτες του ουκρανικού στρατού να παρελάσουν στους δρόμους, ενώ τους πετούσαν σκουπίδια. Οκτώ χρόνια μετά, το Κρεμλίνο αποφάσισε να το ξανακάνει αυτό στις 9 Μαΐου στη Μαριούπολη, μαζί με αμάχους με στρατιωτικές στολές”, σημείωσε σε μήνυμά του στο Twitter.

Η Ρωσία δεν επιβεβαίωσε καμία από τις πληροφορίες αυτές. Οι φιλορωσικές αυτονομιστικές αρχές της περιοχής δήλωσαν μόνον ότι ορισμένες πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης στη ρωσική γλώσσα εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα της πόλης, αντικαθιστώντας αυτές που ήταν στην ουκρανική και την αγγλική γλώσσα.

Το Κρεμλίνο, απαντώντας, δήλωσε σήμερα πως δεν γνωρίζει αν θα γίνει παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μαριούπολη για να τιμηθεί η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε όμως ότι θα έρθει η ώρα για να γιορτασθεί εκεί η Ημέρα της Νίκης.

«Θα έρθει η ώρα για να τιμήσουμε την Ημέρα της Νίκης στη Μαριούπολη», δήλωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε για τα σχέδια για την 9η Μαΐου στην περιοχή αυτή που καταλήφθηκε πρόσφατα από υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις. Κατά την ίδια ενημέρωση, ο Πεσκόφ δήλωσε πως δηλώσεις εχθρικές έναντι της Ρωσίας γίνονται από την Πολωνία και πως η Βαρσοβία θα μπορούσε να αποτελέσει «πηγή απειλής».

#WarCrimes: According to Azov Regiment on Telegram, #Russia‘s troops fired on an #evacuation vehicle going to pick up civilians from #Azovstal.https://t.co/6Va301UAGY

— Sandra Pinti (@sandraeucivis) May 6, 2022